全球外汇市场10月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
0730 - 瑞典央行利率决定
0730 - 瑞典9月家庭放款增长数据
0730 - 瑞典9月生产者物价指数(PPI)
0800 - 欧元区9月M3货供额
0800 - 意大利9月薪资指数
0830 - 英国第三季国内生产总值(GDP)初值
0900 - 意大利8月经季节调整的零售销售
1230 - 美国9月耐久财(耐用品)订单
1230 - 美国10月20日当周初请失业金人数
1230 - 美国9月芝加哥联邦储备银行全国活动指数
1400 - 美国9月成屋待完成销售指数
1500 - 美国10月堪萨斯城联储制造业综合指数
-- - 美国9月建筑许可修正值
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表
2145 - 新西兰9月贸易收支
2145 - 新西兰9月进出口数据
2330 - 日本东京10月消费者物价指数(CPI)
2330 - 日本9月全国CPI
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 孙茉莉;审校 张涛
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全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
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