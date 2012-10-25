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市场报道 | 2012年 10月 25日 星期四 09:00 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--10月25日-11月1日****

路透10月25日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------10月22日当周-------------------------------

10月25日(四)

-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- 89.4

1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +7.1% -13.2%

扣除运输的耐久财订单 +0.8% -1.6%

扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%

扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +1.1%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 37 38.8

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55

续请失业金人数(万人) 10月13日当周 325.5 325.2

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.87

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +2.1% -2.6%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2

10月26日(五)

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%

最终销售 +1.5% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1

现况指数 89.0 88.6

预期指数 79.8 79.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7

----------------------------------10月29日当周-------------------------------

10月29日(一)

0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%

1230 美国个人所得 9月 +0.3% +0.1%

个人支出 +0.6% +0.5%

个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%

(较上年同期) -- +1.5%

核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) -- +1.6%

实质个人支出 -- +0.1%

1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1

1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 -- 负0.90

10月30日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%

1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.1%

(较上年同期) -- -0.3%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%

1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%

经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.4%

未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.6%

1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.0 70.3

1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 正10.1

服务业营收指数 -- 正15.0

10月31日(三)

1100 美国抵押贷款指数 10月26日当周 -- 848.3

再融资指数 -- 4,752.1

1215 美国ADP民间就业人数(万人) 10月 增加13.5 增加16.2

1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -- +0.2%

1230 美国雇佣成本指数 第三季 -- +0.5%

1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 49.7

11月1日(四)

1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.38

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月27日当周 -- --

初请失业金人数四周均值(万人) -- --

续请失业金人数(万人) 10月20日当周 -- --

1230 美国非农生产率 第三季初值 +2.0% +2.2%

单位劳工成本 +1.2% +1.5%

1258 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 51.3

1330 加拿大RBC制造业PMI 10月 -- 52.37

1400 美国建筑支出 9月 +0.7% -0.6%

1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.8 51.5

投入物价分项指数 57.5 58.0

就业分项指数 -- 54.7

新订单分项指数 -- 52.3

-- 美国国内汽车总销量(万辆) 10月 1,490 1,490

-- 美国ICSC连锁店销售 10月 -- +0.9%(完)

--整理 徐文焰;审校 王兴亚

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