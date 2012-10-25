美国与加拿大经济指标预测--10月25日-11月1日****

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透10月25日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月22日当周-------------------------------
10月25日(四)
-- 美国建筑许可(万户) 9月 -- 89.4
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +7.1% -13.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.8% -1.6%
扣除国防的耐久财订单 -- -12.4%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.7% +1.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 37 38.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.55
续请失业金人数(万人) 10月13日当周 325.5 325.2
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 -- 负0.87
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +2.1% -2.6%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 -- 正2
10月26日(五)
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1
现况指数 89.0 88.6
预期指数 79.8 79.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7
----------------------------------10月29日当周-------------------------------
10月29日(一)
0400 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 9月 -- +2.0%
1230 美国个人所得 9月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.6% +0.5%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.4%
(较上年同期) -- +1.5%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.6%
实质个人支出 -- +0.1%
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 9月 -- 94.1
1430 美国达拉斯联邦储备银行制造业活动指数 10月 -- 负0.90
10月30日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 10月27日当周 -- -0.7%
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 9月 -- -0.1%
(较上年同期) -- -0.3%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 10月27日当周 -- +1.3%
1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 8月 +2.0% +1.2%
经季节调整房价指数(较前月) +0.7% +0.4%
未经季节调整房价指数(较前月) +1.0% +1.6%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 10月 72.0 70.3
1430 美国达拉斯联储德州服务业活动指数 10月 -- 正10.1
服务业营收指数 -- 正15.0
10月31日(三)
1100 美国抵押贷款指数 10月26日当周 -- 848.3
再融资指数 -- 4,752.1
1215 美国ADP民间就业人数(万人) 10月 增加13.5 增加16.2
1230 加拿大GDP(较前月) 8月 -- +0.2%
1230 美国雇佣成本指数 第三季 -- +0.5%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 10月 51.5 49.7
11月1日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 10月 -- 3.38
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月27日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 10月20日当周 -- --
1230 美国非农生产率 第三季初值 +2.0% +2.2%
单位劳工成本 +1.2% +1.5%
1258 美国Markit制造业PMI 10月终值 -- 51.3
1330 加拿大RBC制造业PMI 10月 -- 52.37
1400 美国建筑支出 9月 +0.7% -0.6%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 10月 51.8 51.5
投入物价分项指数 57.5 58.0
就业分项指数 -- 54.7
新订单分项指数 -- 52.3
-- 美国国内汽车总销量(万辆) 10月 1,490 1,490
-- 美国ICSC连锁店销售 10月 -- +0.9%(完)
--整理 徐文焰;审校 王兴亚
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利