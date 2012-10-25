中东地区人士仍勉强支持奥巴马

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗10月24日电---中东许多人士认为奥巴马没有兑现在该地区采取新政策的承诺，但是与罗姆尼相比，他们更喜欢奥巴马，并觉得罗姆尼与以色列关系过密，并热衷于使用武力。
无论谁在11月6日赢得美国大选，都将面临棘手的地区事务难题，当中包括国际社会对叙利亚冲突的分歧、伊朗核野心增强、以及巴以和平进程前途难料等。
此外，随着阿拉伯国家一些独裁统治者倒台，中东地区对美国影响力渐衰的看法得到加强。
开罗大学教授纳法（Hassan Nafaa）称：“我就属于对奥巴马十分失望的那部分人。”奥巴马上任后曾在该校演讲时说过，“美国与穆斯林的关系将有一个新的开始”。
“他没有兑现（这个承诺）……但我认为他比罗姆尼好很多，我一点也不喜欢美国右翼人士爱用武力的嗜好，”纳法说道，他曾听过奥巴马2009年6月在开罗的演讲。
一些埃及活动分子指责奥巴马政府支持变革步伐缓慢。
“奥巴马曾对穆巴拉克要求宽松，美国政府也没有尽全力支持埃及的革命，”埃及4月6日运动的发言人Mohamed Adel说。
但他表示，对埃及和该地区而言，罗姆尼并非招人喜欢的替代人选，他认为罗姆尼更为“激进”。他并指出，在9月反伊斯兰影片引发街头抗议后，罗姆尼曾就美国对埃及的援助发出威胁。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。