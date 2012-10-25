中东地区人士仍勉强支持奥巴马

(本文由路透中文网编译提供)

路透开罗10月24日电---中东许多人士认为奥巴马没有兑现在该地区采取新政策的承诺，但是与罗姆尼相比，他们更喜欢奥巴马，并觉得罗姆尼与以色列关系过密，并热衷于使用武力。

无论谁在11月6日赢得美国大选，都将面临棘手的地区事务难题，当中包括国际社会对叙利亚冲突的分歧、伊朗核野心增强、以及巴以和平进程前途难料等。

此外，随着阿拉伯国家一些独裁统治者倒台，中东地区对美国影响力渐衰的看法得到加强。

开罗大学教授纳法（Hassan Nafaa）称：“我就属于对奥巴马十分失望的那部分人。”奥巴马上任后曾在该校演讲时说过，“美国与穆斯林的关系将有一个新的开始”。

“他没有兑现（这个承诺）……但我认为他比罗姆尼好很多，我一点也不喜欢美国右翼人士爱用武力的嗜好，”纳法说道，他曾听过奥巴马2009年6月在开罗的演讲。

一些埃及活动分子指责奥巴马政府支持变革步伐缓慢。

“奥巴马曾对穆巴拉克要求宽松，美国政府也没有尽全力支持埃及的革命，”埃及4月6日运动的发言人Mohamed Adel说。

但他表示，对埃及和该地区而言，罗姆尼并非招人喜欢的替代人选，他认为罗姆尼更为“激进”。他并指出，在9月反伊斯兰影片引发街头抗议后，罗姆尼曾就美国对埃及的援助发出威胁。（完）