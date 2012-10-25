〔新西兰央行〕一如预期维持利率不变,称将继续密切关注通胀(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节、评论、图表链接和市场价格)
* 新西兰央行称,目前维持利率不变是适当的
* 该央行称将密切关注通胀指标
* 新西兰元上扬,利率期货下跌
路透惠灵顿10月25日电---新西兰央行连续第13次维持指标利率于纪录低位不变,并指出由于通胀水平较低、新西兰元汇率高企和全球前景脆弱,当前利率水平可能会维持到明年.
新西兰央行称,目前维持指标利率在2.5%是合宜的,态度一如市场预期.新西兰利率自去年4月以来一直维持不变,持续时间是有史以来最长.
"全球经济仍然脆弱,经济进一步复苏高度有赖于政策实施,"新西兰央行总裁惠勒表示.惠勒此前曾担任世界银行常务副行长,这是他一个月前接任博拉尔德以来首次发表简短讲话.
"然而,市场人气较年内稍早好转,暗示全球前景面临的风险更加均衡."
整篇讲话与上个月的文件几乎没什么变化,表示在上任伊始,惠勒行事谨慎.
但他也给予物价更多关注,即使新西兰央行重申其预计通胀率将重回1-3%目标区间中段水平.
"未来几个月内,我们将继续密切关注定价倾向和通胀预期等通胀指标,"惠勒表示.
此前接受路透调查的17位分析师均预期他会小心行事、维持利率稳定,因随着震后重建提速,通胀风险正逐渐升高.
Westpac首席分析师Dominick Stephens说:"声明排除了近期降息的可能性."
新西兰元兑美元NZD=D4从公布利率决议前的0.8145美元一跃升逾0.005美元,至0.8206高位.
利率期货<0#NBB:>下跌,因投资者消化了近期不降息的预期.
欲浏览新西兰指标利率、国内生产总值(GDP)和通胀图表,请点选:(link.reuters.com/zup55s) (完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。