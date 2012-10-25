〔新西兰央行〕一如预期维持利率不变,称将继续密切关注通胀(更新版)

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* 新西兰央行称,目前维持利率不变是适当的

* 该央行称将密切关注通胀指标

* 新西兰元上扬,利率期货下跌

路透惠灵顿10月25日电---新西兰央行连续第13次维持指标利率于纪录低位不变,并指出由于通胀水平较低、新西兰元汇率高企和全球前景脆弱,当前利率水平可能会维持到明年.

新西兰央行称,目前维持指标利率在2.5%是合宜的,态度一如市场预期.新西兰利率自去年4月以来一直维持不变,持续时间是有史以来最长.

"全球经济仍然脆弱,经济进一步复苏高度有赖于政策实施,"新西兰央行总裁惠勒表示.惠勒此前曾担任世界银行常务副行长,这是他一个月前接任博拉尔德以来首次发表简短讲话.

"然而,市场人气较年内稍早好转,暗示全球前景面临的风险更加均衡."

整篇讲话与上个月的文件几乎没什么变化,表示在上任伊始,惠勒行事谨慎.

但他也给予物价更多关注,即使新西兰央行重申其预计通胀率将重回1-3%目标区间中段水平.

"未来几个月内,我们将继续密切关注定价倾向和通胀预期等通胀指标,"惠勒表示.

此前接受路透调查的17位分析师均预期他会小心行事、维持利率稳定,因随着震后重建提速,通胀风险正逐渐升高.

Westpac首席分析师Dominick Stephens说:"声明排除了近期降息的可能性."

新西兰元兑美元NZD=D4从公布利率决议前的0.8145美元一跃升逾0.005美元,至0.8206高位.

利率期货<0#NBB:>下跌,因投资者消化了近期不降息的预期.

欲浏览新西兰指标利率、国内生产总值(GDP)和通胀图表,请点选:(link.reuters.com/zup55s) (完)