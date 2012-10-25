〔美国个股〕百思买发布获利预警,美国业务总裁将离职

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
路透10月24日电---美国零售商百思买(Best Buy)(BBY.N)周三警告称,第三财季获利和同店销售可能下降,并表示美国业务总裁将离职,公司在新执行长的领导下将开始重组.
此时距一年当中最大的销售季还有不到一个月时间.百思买股价盘后下跌6%.
这家美国最大的电子产品连锁店称,公司重组减少一个管理层级,数名高管将因此离职.美国业务总裁Mike Vitelli将在2月初本财季末离开.美国业务执行副总裁也将离开.
这是新执行长Hubert Joly上任后的第一次重大结构性调整.
然而一名分析师称,最让人困扰的是公司毛利率下降,这说明公司在促销吸引顾客方面相当积极.
"如果他们想在价格上竞争,那么注定失败.他们的成本结构不允许这么做,"Wedbush Securities分析师Michael Pachter称."他们必须想出如何提价,并且使顾客愿意到店购物的办法."
百思买称,现在预期截至11月3日的第三财季扣除一次性项目的获利较上年同期大幅下降,因店铺利润率下降且营收减少.
汤森路透I/B/E/S访问的分析师平均预期,第三季每股盈余(EPS)为0.36美元.上年同期经调整的EPS为0.47美元.
"我想人们对第三季财报的期望更高,因我们有些重要的产品上市,"Morningstar分析师R.J. Hottovy称."即使临近季末,但是有iPhone5上市."
百思买股价盘后跌至15.90美元,此前在纽约证交所(NYSE)收报16.92美元.该公司周三还表示,将在11月1日举行投资者日活动,讨论Joly的未来计划.(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
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