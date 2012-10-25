〔美股业绩〕Nasdaq第三季获利大降近20%,因美欧股市交易量锐减

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
* 第三季经调整后的每股盈余为0.62美元,华尔街预估为0.60美元
* 净营收下滑6%至4.09亿美元,华尔街预估为4.119亿美元
* 股价收低2.3%
路透10月24日电---交易所运营商Nasdaq OMX Group(NDAQ.O)周三公布,第三季获利大降近20%,因为美国和欧洲股市的成交量大幅减少.
该公司称,美国和北欧股市成交量同比下降逾30%,因为在政治和经济前景不明朗的情况下,市场波动较低且投资者保持谨慎.
归属于Nasdaq的净利为8,900万美元,合每股0.52美元,上年同期分别为1.1亿美元和0.61美元.根据汤森路透I/B/E/S,扣除一次性项目后,每股盈余为0.62美元,比分析师的平均预估高0.02美元.
Nasdaq执行长Robert Greifeld在与分析师的电话会议中表示,股市成交量与经济增长密切相关.
他说,"因此我们对中长期前景持乐观看法."
净营收下降6%至4.09亿美元.分析师原本预计为4.119亿美元.
Nasdaq股价收低2.3%,报23.58美元.
Greifeld称,Nasdaq建议对在Facebook(FB.O)首次公开发行(IPO)案中受损做市商赔偿6,200万美元,美国证券交易委员会(SEC)最快可能会在本月底做出裁决,但可能将需要更多时间.
他说,"若SEC要求更多时间考虑,我们将同意,我不预测SEC可能会怎么做,但年底(做出决定)是一个合理的猜测."(完)
--编译 兰秀娟;审校 张涛
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
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