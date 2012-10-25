《美债周四展望》公债价格下滑,美国公债标售形势不佳

* 中国10月制造业PMI触及三个月高位

* 财政部标售350亿美元五年期公债

* 美联储在11月6日大选前保持政策不变

路透纽约10月24日电---美国公债价格周三下滑,美国联邦储备理事会(美联储,FED)今日称将坚持落实货币政策;同时中国数据显示该国经济成长增强后,市场对低风险资产的胃纳减弱.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三表示将坚持落实经济刺激计划,直至就业市场改善,并重申将在2015年中前保持近零利率的承诺.[ID:nSB2066169].

"经济依旧疲弱,失业率处于令人难以接受的高位,抵押贷款债券(MBS)量化宽松政策将会继续开展,联邦基金负实质利率的状况将在12月中进入第四年."Worldwide Markets首席市场策略师Joseph Trevisani称.

"美联储对于汇市、股市、大宗商品或信贷市场没有影响."他补充道.

投资者原本就预计联储将在11月6日大选前的最后一次会议上不会改变立场.

美联储看似将致力于坚守其买债刺激计划.分析师认为联储将至少等到12月时,才会对目前每月购买400亿抵押贷款债券的政策作出改变.美联储在上月公布了第三轮公购债决定.

LPL Financial分析师John Canally表示,六周前联储才刚刚作出第三套量化宽松政策(QE3)的决定和延长低利率的政策指引.

"联储仍需要时间来评估政策影响."他说.

美国财政部周三亦标售350亿美元五年期公债,得标利率为0.774%.直接投标人得标比例在约15.5%,远低于周二两年期公债标售时的38%.

公开市场上,五年期公债US5YT=RR收益率报0.750%.

财政部亦将在周四标售290亿美元的七年期公债.

数据显示,汇丰(HSBC)中国10月制造业采购经理人指数(PMI)虽连续12个月处于荣枯分水岭下方,但受新订单等的推动,较上月大力回升至49.1,为三个月高位.10月新订单分项指数升至49.7,与今年4月新订单终值持平,显示经济渐趋稳定.[ID:nSB2062957].

汇丰中国制造业PMI回升,加上新订单和产出这两个最大分项指数上扬,以及出口订单、库存和价格全面好转,都表明中国经济改善.

指标10年期公债US10YT=RR价格下跌5/32,收益率报1.778%,高于周二尾盘的1.76%,但仍在200日移动均线近1.81%下方.

欧洲方面,希腊财长周三表示,在经历数月的谈判后,该国获得了长久以来所请求的额外时间,以实现撙节措施.[ID:nSB2065795].

数据表明,美国9月新屋销售年率升至近两年半以来最高水准,给公债带来了更多偏空要素.

"势头逐渐增强,与大量其他报告反映出来的房地产全面强势相一致,"CRT资本集团公债策略主管David Ader说.

30年期公债US30YT=RR下跌22/32,收益率报2.940%,高于周二稍晚的2.89%.

--编译 洪曦/梁睿雪;审校 李军/利棣儿

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