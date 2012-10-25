〔中国新股〕浙江世宝募资额较计划减逾九成,并创至少三年多来新低

路透上海10月25日电---一个月来中国股市唯一在发新股--浙江世宝(1057.HK)周四公布其A股首次公开发行(IPO)细节,募资规模较公司原本计划缩水逾九成,至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资额新低纪录.

浙江世宝公告称,确定本次A股IPO发行量为1,500万股,发行价为2.58元人民币/股,预计募资量仅3,870万元.而公司此前披露的计划发行量不超过6,500万股,计划募资5.1亿元.

去年6月发行的东宝生物(300239.SZ)IPO募资额为1.71亿元,原本为2009年6月以来的单个项目最低募资纪录.

招股意向书显示,浙江世宝原拟募集的5.1亿元计划用于总投入8.43亿元的三大项目.其中,汽车液压助力转向器扩产项目总投资2亿元,拟使用募资2亿元;汽车零部件精密铸件及加工建设项目总投资5.94亿元,拟用募资2.6亿元;汽车转向系统研发、检测及试制中心项目总投资5,000万元,计划全部使用募资.

浙江世宝H股周三收报2.51港元.(完)