〔中国新股〕浙江世宝募资额较计划减逾九成,并创至少三年多来新低

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月25日电---一个月来中国股市唯一在发新股--浙江世宝(1057.HK)周四公布其A股首次公开发行(IPO)细节,募资规模较公司原本计划缩水逾九成,至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO募资额新低纪录.
浙江世宝公告称,确定本次A股IPO发行量为1,500万股,发行价为2.58元人民币/股,预计募资量仅3,870万元.而公司此前披露的计划发行量不超过6,500万股,计划募资5.1亿元.
去年6月发行的东宝生物(300239.SZ)IPO募资额为1.71亿元,原本为2009年6月以来的单个项目最低募资纪录.
招股意向书显示,浙江世宝原拟募集的5.1亿元计划用于总投入8.43亿元的三大项目.其中,汽车液压助力转向器扩产项目总投资2亿元,拟使用募资2亿元;汽车零部件精密铸件及加工建设项目总投资5.94亿元,拟用募资2.6亿元;汽车转向系统研发、检测及试制中心项目总投资5,000万元,计划全部使用募资.
浙江世宝H股周三收报2.51港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。