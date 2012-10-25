〔离岸人民币〕新加坡首支人民币计价股票Dynasty REIT取消发行--IFR

路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，新加坡地产基金管理公司ARA Asset Management(ARAM.SI)宣布，将撤销旗下Dynasty REIT的上市发行。该次发行原本有机会成为新加坡的首支人民币计价股票发行交易。

Dynasty REIT是次计划筹资8.292亿新加坡元（6.74亿美元），发行8.939亿至9.013亿个单位，参考价格区间为4.4至4.7元人民币，或者0.86至0.92新加坡元。由于ARA Asset Management承诺放弃其至2017年底一半的股息，导致该股息率较高，2012年可派发股息率为6.8%至7.1%，预计2013年可达到7.0%至7.3%。

投资者可以选择以人民币或者新加坡元认购股份，但是两个币种发售的规模并未确定。投资者更愿意以新加坡元进行认购。据闻，是次发行认购情况一般。

法国资产管理公司Amundi和瑞信作为基石投资者，认购合共1.376亿个单位。ARA于新闻稿中表示，Dynasty REIT虽然获得机构及零售投资者，以及基石投资者的支持，但环球市场疲弱影响是次交易的整体需求，将对上市后的表现构成影响。

星展(DBSM.SI)、麦格理(MQG.AX)和渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席主承销商。(完)

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