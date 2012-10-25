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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:15 BJT

〔日本股市〕财测趋疲拖累开盘下跌,日本央行宽松政策预期提供支撑

路透东京10月25日电---日本股市日经指数周四开盘下跌.随着财报季的展开,任天堂7974.OS等公司获利预估下调让投资者担忧,不过对日本央行进一步放松货币政策的预期提供支撑.

日经指数.N225小跌0.1%至8,941.85点.东证股价指数.TOPX亦跌0.1%至742.82点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 程琳

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