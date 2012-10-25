〔日本热股〕夏普盘初跌逾4%,有报导称其中期净亏超出预期

路透东京10月25日电---日本夏普(6753.T)股价周四盘初下跌4.2%至160日圆,因此前日本经济新闻报导称,该公司4-9月期间可能净亏损4,000亿日圆左右(50亿美元),几乎是该公司自身预估的两倍.该公司预计这段时间可能净亏损2,100亿日圆.