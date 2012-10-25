《新兴市场重要经济事件预告》--10月25日-11月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月25日(四)
菲律宾马卡第--菲律宾央行举行货币政策会议.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(至10月26日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
10月26日(五)
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明.
波哥大--哥伦比亚央行举行利率会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行公布最终版月报.
曼谷--泰国央行发行季度通胀报告.
维尔纽斯--波罗的海投资者论坛(最后一日).演讲者包括经济学家鲁比尼、Lars Christensen、 辜朝明以及国际货币基金组织(IMF)高级地区代表Mark Allen.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决议.
罗安达--安哥拉央行举行货币政策委员会会议.
10月30日(二)
布达佩斯--匈牙利央行召开议息会议.
孟买--印度央行公布第二季货币政策评估报告.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
10月31日(三)
暂无重要经济事件.
11月1日(四)
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。