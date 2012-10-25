〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大幅增加,油品库存增减不一

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
10/19/12 较上周 较上年 10/19/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 369.6 0.3 29.6 375.1 5.9 37.5
馏分油 121.7 -0.9 -26.2 118.0 -0.6 -27.4
汽油 199.3 0.2 -10.4 198.6 1.4 -6.4
取暖油 28.0 -0.1 -11.1 26.7 0.0 -11.4
新配方(RFG)汽油 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1
煤油型航空燃料 42.7 0.0 -4.2 42.9 -0.1 -3.7
原油日加工量 14.6 0.0 0.4 14.8 0.0 0.1
炼厂产能利用率(%)86.5 -0.2 +3.3 87.2 -0.2 2.4
油品供应
(四周移动平均) -----------------19.0 0.2 0.2
路透纽约10月24日电---美国政府周三数据显示,上周该国原油库存大幅增加,因进口增长且炼厂产能利用率下滑.
美国能源资料协会(EIA)称,截至10月19日当周,原油库存增加590万桶.路透调查原预期为小幅增加190万桶.
当周原油日进口量增加47.6万桶,至878万桶.
墨西哥湾地区原油库存增幅最大,增加554万桶.该地区为美国最大的炼油地.
最近一周美国原油日产量增加至661万桶,创1995年5月以来的最高位.
美国油品库存有增有减,炼厂产能利用率下降0.2个百分点至87.2%,分析师预期为提高0.5个百分点.
美国汽油库存增加144万桶,分析师原先预期为增加70万桶.
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少64.6万桶,分析师预期为减少90万桶.
截至10月19日的四周内,美国汽油需求较上年同期下降1.8%,馏分油需求下滑7.7%.
"这份报告多半偏空,因原油库存大幅增加."对冲基金Again Capital的John Kilduff称.
"进口增长和炼厂产能利用率下降,一并推动原油库存增加."
EIA数据公布后美国原油期货CLc1扩大跌幅.该数据公布前就已下降约0.2美元.
上周库欣的原油库存增加4万桶,至4,407万桶.(完)
--编译 王翔琼;审校 孙茉莉
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利