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市场报道 | 2012年 10月 25日 星期四 09:04 BJT

〔EIA库存周报〕上周美国原油库存大幅增加,油品库存增减不一

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

10/19/12 较上周 较上年 10/19/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 369.6 0.3 29.6 375.1 5.9 37.5

馏分油 121.7 -0.9 -26.2 118.0 -0.6 -27.4

汽油 199.3 0.2 -10.4 198.6 1.4 -6.4

取暖油 28.0 -0.1 -11.1 26.7 0.0 -11.4

新配方(RFG)汽油 0.2 0.1 0.0 0.1 -0.1 -0.1

煤油型航空燃料 42.7 0.0 -4.2 42.9 -0.1 -3.7

原油日加工量 14.6 0.0 0.4 14.8 0.0 0.1

炼厂产能利用率(%)86.5 -0.2 +3.3 87.2 -0.2 2.4

油品供应

(四周移动平均) -----------------19.0 0.2 0.2

路透纽约10月24日电---美国政府周三数据显示,上周该国原油库存大幅增加,因进口增长且炼厂产能利用率下滑.

美国能源资料协会(EIA)称,截至10月19日当周,原油库存增加590万桶.路透调查原预期为小幅增加190万桶.

当周原油日进口量增加47.6万桶,至878万桶.

墨西哥湾地区原油库存增幅最大,增加554万桶.该地区为美国最大的炼油地.

最近一周美国原油日产量增加至661万桶,创1995年5月以来的最高位.

美国油品库存有增有减,炼厂产能利用率下降0.2个百分点至87.2%,分析师预期为提高0.5个百分点.

美国汽油库存增加144万桶,分析师原先预期为增加70万桶.

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存减少64.6万桶,分析师预期为减少90万桶.

截至10月19日的四周内,美国汽油需求较上年同期下降1.8%,馏分油需求下滑7.7%.

"这份报告多半偏空,因原油库存大幅增加."对冲基金Again Capital的John Kilduff称.

"进口增长和炼厂产能利用率下降,一并推动原油库存增加."

EIA数据公布后美国原油期货CLc1扩大跌幅.该数据公布前就已下降约0.2美元.

上周库欣的原油库存增加4万桶,至4,407万桶.(完)

--编译 王翔琼;审校 孙茉莉

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