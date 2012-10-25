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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:27 BJT

〔中国新债〕大秦铁路拟发行至多50亿元固息债,期限三年--IFR

路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，大秦铁路(601006.SS)正计划发行今年首期不超过50亿元人民币（8.16亿美元）固定利率公司债券。公司已委任中金和国开证券是次交易联席主承销商。

接近交易人士表示，本期债券期限3年。是次交易后，公司还将剩余20亿元注册公司债发行额度。

“预计10月底可以拿到批文，11月发行，”一位接近交易人士表示。

联合资信给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金拟全部用于补充流动资金。(完)

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--整理 林高丽; 审校 曾祥进

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