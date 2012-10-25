〔中国新债〕大秦铁路拟发行至多50亿元固息债,期限三年--IFR

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，据悉，大秦铁路(601006.SS)正计划发行今年首期不超过50亿元人民币（8.16亿美元）固定利率公司债券。公司已委任中金和国开证券是次交易联席主承销商。
接近交易人士表示，本期债券期限3年。是次交易后，公司还将剩余20亿元注册公司债发行额度。
“预计10月底可以拿到批文，11月发行，”一位接近交易人士表示。
联合资信给予本期无担保债券和发行人同为AAA级信用评级。发行募集资金拟全部用于补充流动资金。(完)
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)
--整理 林高丽; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。