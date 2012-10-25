《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
**上海证券报**
--中国财政部公告,正式宣布将海南离岛免税购物额度从5,000元人民币上调至8,000元,扩大免税商品品种范围,同时对免税商品实行分段征税,进一步扩大优惠幅度.
--国务院国资委主任王勇表示,截至2011年底,全国国有企业(不含金融类企业)已划归社保基金国有股权2,119亿元,占全部社保基金财政性收入的43.1%.
--人民币回流新增RQFLP(人民币合格境外有限合伙人)渠道.上海银行与海通证券(600837.SS)香港子公司海通国际已签署合作备忘录,将在港发行RQFLP基金产品募集离岸人民币资金输入上海,进行各类私募股权投资,第一期获批额度约1亿美元等值人民币.
--统计显示,今年以来,上市公司债券融资已逼近8,500亿,为去年同期融资量的1.5倍.而股票市场则相形见绌,年内IPO、配股、增发规模仅为3,600亿.债券融资规模大幅井喷,成为今年上市公司融资主战场.
--浙江世宝(002703.SZ)公告称,公司A股发行量由原计划的6,500万股缩减至1,500万股,募资额仅为3,870万元,较原计划的5.1亿元缩水93%.
--新大新材(300080.SZ)披露,公司已与江西赛维签订债务重组一揽子协议,后者将向公司出售三个太阳能屋顶电站抵债,并约定六年后由江西赛维回购.在此期间,三个太阳能屋顶电站将租赁给江西赛维,新大新材将收取990万元/年的租赁费.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕; 审校 林高丽
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。