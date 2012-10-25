〔离岸人民币〕人民币回流新增RQFLP渠道,海通证券获1亿美元额度--报载

路透上海10月25日电---随着人民币国际化进程的推进,人民币回流渠道也在逐渐增加.上海证券报周四报导,海通证券(600837.SS)与上海银行签署备忘录,在香港发行人民币合格境外有限合伙人(RQFLP)基金产品,募集离岸人民币资金输入上海,第一期获批额度约1亿美元等值人民币,上海亦借此成为首个试点城市.

报导引述分析人士指出,RQFLP试点启动,将拓宽海外资金、特别是离岸人民币资金投资中国内地市场的渠道,这对上海建设国际金融中心以及人民币国际化有重要意义,也意味着上海建设人民币在岸中心迈出了实质性的一步.

这是继人民币合格境外机构投资者(RQFII)、跨境人民币直接投资(人民币FDI)等之后又一人民币回流新渠道.另外,本周稍早中国证券报并称,深圳前海有望在年底前推出人民币双向贷款方案,以吸引境外人民币回流.[ID:nSB2062133]

RQFLP试点是在合格境外有限合伙人(QFLP)的基础上,参照RQFII推出的.在申请额度内,合格的LP(有限合伙人)在合格的GP(一般合伙人)管理下,在额度内把海外募集的人民币资金直接输入上海,进行各类私募股权投资.另外,有别于以往RQFII只能投资股市、债市,RQFLP可投资未上市企业、上市企业的非公开交易股权、可转换债券、产业基金等.

2011年初,上海市金融办等部门参照证券市场的合格境外投资者(QFII)制度,颁布了上海开展QFLP实施办法,允许经认定的合格境外投资者申请资本金结汇,用人民币投资于其发起设立的股权投资企业.与QFLP以外币募资不同,RQFLP在境外直接以人民币募集资金,经审批后进入境内投资.

是次获批RQFLP额度的是海通证券(6837.HK)香港子公司海通国际.资料显示,海通证券于2010年推出了香港的第一支人民币债券基金,并已获得QFII资格;上海银行目前则是五只QFII基金的托管行.(完)