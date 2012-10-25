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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元小幅上涨,担心韩国央行干预

路透首尔10月25日电---韩元兑美元周四盘初KRW=小幅上涨,因当地出口商出脱美元,不过多数市场人士保持观望等待方向.

0025GMT.韩元兑美元KRW=KFTC报1,102.1,略高于周四此间收盘1,103.6.

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