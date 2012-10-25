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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 08:45 BJT

〔芝加哥期市〕小麦期货转跌,昨日因乌克兰出口禁令跳涨

路透悉尼10月25日电---美国小麦期货周四小幅回落.昨日该合约跳涨近2%,因乌克兰出于天气原因计划下月暂停小麦出口.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月小麦期货WZ2跌0.23%,至每蒲式耳8.82美元,周三收高1.76%.

11月大豆合约SX2下跌0.14%,报每蒲式耳15.68-1/4美元,周三上涨1.11%.

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