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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:23 BJT

《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

10月25日(四)

斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.

惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.

多伦多--加拿大央行总裁卡尼在年度全球主义者活动上致开幕辞,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表主旨讲话(2130).

10月26日(五)

米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.

斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.

10月29日(一)

墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).

10月30日(二)

东京--日本央行召开货币政策会议.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).

东京--日本央行公布展望报告(0600).

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0730).

墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).

德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Public Town Hall Forum致开幕词(10月31日0000GMT).

10月31日(三)

奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).

里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.

纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测者俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).

11月1日(四)

日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).

东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).

田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).

麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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