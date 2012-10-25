《全球重要经济事件一览表》--10月25日-11月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
10月25日(四)
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定.
惠灵顿--新西兰央行公布官方指标利率.
多伦多--加拿大央行总裁卡尼在年度全球主义者活动上致开幕辞,国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德将发表主旨讲话(2130).
10月26日(五)
米兰--"国际银行业会议",主题为"收紧对银行业获利能力和风险承担激励的监管要求带来的影响".欧洲央行执委普雷特出席活动.
斯德哥尔摩--瑞典央行召开全体委员会议.
10月29日(一)
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(至10月30日).
10月30日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议.
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(至11月1日).
东京--日本央行公布展望报告(0600).
悉尼--澳洲央行副总裁洛威在澳洲联邦银行(CBA)2012年固定收益会议上讲话(0730).
墨西哥玛雅海岸--20国集团(G20)特别代表会议(最后一日).
德卢斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔在Public Town Hall Forum致开幕词(10月31日0000GMT).
10月31日(三)
奥斯陆--挪威央行宣布利率决议(1300).
里斯本--葡萄牙央行公布银行放贷调查.
纽约--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯在纽约预测者俱乐部(New York Forecasters Club)就"货币政策和经济"发表讲话(1645).
11月1日(四)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)以色列会议(最后一日).
东京--日本央行公布10月4-5日货币政策会议记录(2350).
田纳西州查特怒加--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在查特怒加扶轮社讲话(1630).
麻省卫斯理--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席巴布森学院活动,就经济前景发表讲话(2100).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。