〔香港汇市〕港元钉住美元的联系汇率制度承压,但料仍会继续存在

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港10月25日电---香港竭力维系港元钉住美元的联系汇率制度,但所承受的经济和政治压力正越来越大,包括房地产价格进一步升高的风险,但香港不太可能在短期内就舍弃这项制度.
美国在9月开始执行第三轮量化宽松政策,再加上人们对中国经济前景的看法越来越乐观,这在10月燃起了市场对港元HKD=的热情,迫使香港金融管理局(HKMA)数次入场干预,以维持汇价在可容许的区间内交投.
香港金管局在不到一周的时间里已入场四次,共计抛售144亿的港元(合18.5亿美元).市场观察家称,金管局将有必要持续干预.
"我们预计资金净流入港元的态势将持续一段时间,"香港金管局周三表示.
金管局的行动已成功将美元兑港元维持在现行的7.75-7.85港元目标区间内,但却令市场担忧,流动性的挹注将会渗入到香港本地的房地产市场,并且会进一步推高物价.房屋成本过高已成为香港政治摩擦的一个来源.
考虑到支出和风险,部分人士已呼吁香港修改、甚至废除长达29年的港元钉住美元的联系汇率制度.
对路透表态的分析师中,大多数人则支持当前的制度.
"不管近来资金流动如何,我仍相信港元钉住美元的联系汇率制度将持续存在,因为这一制度使得汇率和经济稳定,"花旗集团的Adrienne Lui表示.
**资产价格**
香港已采取行动,尤其是限制热钱流入住宅房地产方面的影响.港府已下令银行限制发放住房贷款给已经背负抵押贷款的借款人.
但一如以往香港每次维持港元紧钉美元的干预行动,金管局向香港经济注资的作法都会抵消了前述行政措施的效果.
"资金流入会进一步加剧现有的流动性过剩状况,进而推升房地产的需求.房地产被视为是长期对冲流动性过剩的工具,"瑞信分析师Christiaan Tuntono在研究报告中指出.
从好的方面来看,资金流回香港的可能,也导致港交所(0388.HK)股价大涨近10%.
人民币兑美元CNY=CFXS汇率自由化和国际化,已增加了一个新的思辩方向.
人民币兑美元汇价高于港元兑美元的溢价逐渐拉大,令一些人暗示港元应重新钉住人民币.
但分析师表示,这样的改变需待中国放开资本账户,无需提前进行.目前全球大多数的人民币仍在中国境内.(完)
--编译 兰秀娟/梁睿雪;审校 李婷仪/高琦
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。