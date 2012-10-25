〔香港汇市〕港元钉住美元的联系汇率制度承压,但料仍会继续存在

路透香港10月25日电---香港竭力维系港元钉住美元的联系汇率制度,但所承受的经济和政治压力正越来越大,包括房地产价格进一步升高的风险,但香港不太可能在短期内就舍弃这项制度.

美国在9月开始执行第三轮量化宽松政策,再加上人们对中国经济前景的看法越来越乐观,这在10月燃起了市场对港元HKD=的热情,迫使香港金融管理局(HKMA)数次入场干预,以维持汇价在可容许的区间内交投.

香港金管局在不到一周的时间里已入场四次,共计抛售144亿的港元(合18.5亿美元).市场观察家称,金管局将有必要持续干预.

"我们预计资金净流入港元的态势将持续一段时间,"香港金管局周三表示.

金管局的行动已成功将美元兑港元维持在现行的7.75-7.85港元目标区间内,但却令市场担忧,流动性的挹注将会渗入到香港本地的房地产市场,并且会进一步推高物价.房屋成本过高已成为香港政治摩擦的一个来源.

考虑到支出和风险,部分人士已呼吁香港修改、甚至废除长达29年的港元钉住美元的联系汇率制度.

对路透表态的分析师中,大多数人则支持当前的制度.

"不管近来资金流动如何,我仍相信港元钉住美元的联系汇率制度将持续存在,因为这一制度使得汇率和经济稳定,"花旗集团的Adrienne Lui表示.

**资产价格**

香港已采取行动,尤其是限制热钱流入住宅房地产方面的影响.港府已下令银行限制发放住房贷款给已经背负抵押贷款的借款人.

但一如以往香港每次维持港元紧钉美元的干预行动,金管局向香港经济注资的作法都会抵消了前述行政措施的效果.

"资金流入会进一步加剧现有的流动性过剩状况,进而推升房地产的需求.房地产被视为是长期对冲流动性过剩的工具,"瑞信分析师Christiaan Tuntono在研究报告中指出.

从好的方面来看,资金流回香港的可能,也导致港交所(0388.HK)股价大涨近10%.

人民币兑美元CNY=CFXS汇率自由化和国际化,已增加了一个新的思辩方向.

人民币兑美元汇价高于港元兑美元的溢价逐渐拉大,令一些人暗示港元应重新钉住人民币.

但分析师表示,这样的改变需待中国放开资本账户,无需提前进行.目前全球大多数的人民币仍在中国境内.(完)