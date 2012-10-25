iPad mini价格偏高 难在低端平板市场掀起波澜--分析师

(本文由路透中文网编译提供)

路透10月24日电---分析师称，苹果(AAPL.O)推出的iPad mini将吸引到新客户，但新产品价格高于预期令其难以对亚马逊(AMZN.O)的Kindle等低价平板电脑构成挑战。

仅有少数分析师调整了苹果股价目标，后者将于周四发布季度业绩。苹果周三在Nasdaq市场收报616.83美元，较周二上涨0.57%。

Canaccord Genuity将苹果股价目标从797美元调高到800美元，巴克莱资本则将其从810美元调降至800美元。

WIFI版iPad mini售价为329美元，高于很多分析师原来的预期水准，一些人表示这款产品可能难以与亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire和谷歌(GOOG.O)的Nexus 7竞争，后两者的价格仅介于159-199美元之间。

他们表示，iPad mini还可能分流苹果10英寸平板电脑的客户。

Nomura Equity Research称，考虑到明显的价格差距，iPad mini不大可能影响谷歌Nexus 7和亚马逊Kindle Fire的市场需求。

巴克莱预计iPad mini在12月当季的销量会超过500万部，Canaccord Genuity的预计销量高达925万部。在4至6月的当季，苹果售出了约1,700万部iPad.

Canaccord Genuity分析师Michael Walkley表示，推出iPad mini将帮助苹果获得新的客户群，这些人原本可能无法承受高端iPad的价格。（完）