iPad mini价格偏高 难在低端平板市场掀起波澜--分析师

香港个股：中国信达拟发行四批有担保优先维好票据，共计30亿美元
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透10月24日电---分析师称，苹果(AAPL.O)推出的iPad mini将吸引到新客户，但新产品价格高于预期令其难以对亚马逊(AMZN.O)的Kindle等低价平板电脑构成挑战。
仅有少数分析师调整了苹果股价目标，后者将于周四发布季度业绩。苹果周三在Nasdaq市场收报616.83美元，较周二上涨0.57%。
Canaccord Genuity将苹果股价目标从797美元调高到800美元，巴克莱资本则将其从810美元调降至800美元。
WIFI版iPad mini售价为329美元，高于很多分析师原来的预期水准，一些人表示这款产品可能难以与亚马逊(AMZN.O)Kindle Fire和谷歌(GOOG.O)的Nexus 7竞争，后两者的价格仅介于159-199美元之间。
他们表示，iPad mini还可能分流苹果10英寸平板电脑的客户。
Nomura Equity Research称，考虑到明显的价格差距，iPad mini不大可能影响谷歌Nexus 7和亚马逊Kindle Fire的市场需求。
巴克莱预计iPad mini在12月当季的销量会超过500万部，Canaccord Genuity的预计销量高达925万部。在4至6月的当季，苹果售出了约1,700万部iPad.
Canaccord Genuity分析师Michael Walkley表示，推出iPad mini将帮助苹果获得新的客户群，这些人原本可能无法承受高端iPad的价格。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
据公告，总额3亿美元三年期票据票息为3%，发行价为本金额99.716%；总额13亿美元五年期票据票息3.65%，发行价为本金额99.855%；总额7亿美元七年期票据票息4.1%，发行价为本金额99.807%；总额7亿美元十年期票据票息4.4%，发行价为本金额99.648%。
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