版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 12:23 BJT

****敬告客户:撤销有关瑞银驻新加坡交易员被停职的报导****

亲爱的客户,您好:

10月25日上午发出的"〔欧洲个股〕瑞银将至少一名涉嫌利率操纵的驻新加坡交易员停职[ID:nSB2066711]"因英文报导有误,予以撤稿.文中所述交易员Prakant Sood称其仍受雇于瑞银,且在该行从未参与过美元Libor交易,或其它任何银行间拆借交易.他未对是否曾被停职置评.

造成不便之处,敬请见谅.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐