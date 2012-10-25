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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:07 BJT

〔国际油市〕美国原油期货盘旋在86美元下方,脱离7月以来的最低位

路透东京10月25日电---美国原油期货周四亚洲盘初交投于每桶86美元下方,脱离7月以来的最低位,因为美国原油库存上升,而且欧元区经济数据疲软削弱了美国和中国乐观数据的利好影响.

0020GMT时,美国11月原油期货CLc1上涨0.08美元,报每桶85.81美元,周三收低0.94美元,结算价报每桶85.73美元,为7月以来的最低结算价.周四盘初该合约交投于85.62-85.84美元之间.

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