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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:05 BJT

《中国报摘》--中国证券报10月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议,讨论通过《能源发展"十二五"规划》,再次讨论并通过《核电安全规划(2011-2020年)》和《核电中长期发展规划(2011-2020年)》.

* 其他:

--商务部近日发布相关规定明确,用作出资的股权应当权属清晰、权能完整、依法可以转让;股权企业是外商投资企业的,该企业应依法批准设立,符合外商投资产业政策.被投资企业全体股东的股权出资金额和以其他非货币财产作价出资金额之和不得高于其注册资本的70%.(完)

--整理 刘昕; 审校 曾祥进

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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