〔中国个股〕江西赛维向新大新材出售三电站抵债,总价1.4亿元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月25日电---中国河南新大新材料股份有限公司(300080.SZ)周四公告称,与江西赛维LDKLDK.N签订债务重组协议.后者将以1.4亿元人民币的价格,向新大新材转让三个太阳能屋顶电站,以冲抵相应金额的应收账款.
这是江西赛维LDK继将19.9%流通股权出售给政府支持企业以换取流动性后的又一重要举措.
不过新大新材表示,双方约定上述电站将在六年后由江西赛维回购.在此期间,新大新材将其以租赁方式予江西赛维使用,每年租赁费用为990万元/年.另外,在约定期满前,江西赛维可在认为需要时即时回购.
新大新材并称,截至6月30日,应收赛维LDK的账款约1.8亿元,并已按5%的比例计提了坏账准备.如果后期赛维LDK的生产经营状况发生不利的变化,其应收账款可能会增加坏账风险.因此出于谨慎性考虑签订上述协议,以降低应收账款的坏账风险.本次债务重组未有重组利得或损失发生.
此前因行业不景气影响,江西赛维LDK经营业绩大幅下降,其到期债务能否如期偿还引发外界担忧.在债券市场上,江西赛维发行的4亿元短期融资券亦被大幅下调评级,违约风险极大.不过在各方的努力下,该短融最终仍如期兑付.
上海证券报同日引述资料显示,2008年以来江西赛维稳居新大新材的第一大客户,2011年对其销售占新大新材全部营收比例为24%.另外,受江西赛维牵累的公司还有恒星科技(002132.SZ)、天龙光电(300029.SZ)、奥克股份(300082.SZ)、中航三鑫(002163.SZ)、博云新材(002297.SZ)、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等.
新大新材因筹划重大资产重组事宜,自9月6日起停牌,之前收报5.94元;江西赛维LDK周三收涨1.7%,报0.892美元.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。