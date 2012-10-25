〔中国个股〕江西赛维向新大新材出售三电站抵债,总价1.4亿元

路透上海10月25日电---中国河南新大新材料股份有限公司(300080.SZ)周四公告称,与江西赛维LDKLDK.N签订债务重组协议.后者将以1.4亿元人民币的价格,向新大新材转让三个太阳能屋顶电站,以冲抵相应金额的应收账款.

这是江西赛维LDK继将19.9%流通股权出售给政府支持企业以换取流动性后的又一重要举措.

不过新大新材表示,双方约定上述电站将在六年后由江西赛维回购.在此期间,新大新材将其以租赁方式予江西赛维使用,每年租赁费用为990万元/年.另外,在约定期满前,江西赛维可在认为需要时即时回购.

新大新材并称,截至6月30日,应收赛维LDK的账款约1.8亿元,并已按5%的比例计提了坏账准备.如果后期赛维LDK的生产经营状况发生不利的变化,其应收账款可能会增加坏账风险.因此出于谨慎性考虑签订上述协议,以降低应收账款的坏账风险.本次债务重组未有重组利得或损失发生.

此前因行业不景气影响,江西赛维LDK经营业绩大幅下降,其到期债务能否如期偿还引发外界担忧.在债券市场上,江西赛维发行的4亿元短期融资券亦被大幅下调评级,违约风险极大.不过在各方的努力下,该短融最终仍如期兑付.

上海证券报同日引述资料显示,2008年以来江西赛维稳居新大新材的第一大客户,2011年对其销售占新大新材全部营收比例为24%.另外,受江西赛维牵累的公司还有恒星科技(002132.SZ)、天龙光电(300029.SZ)、奥克股份(300082.SZ)、中航三鑫(002163.SZ)、博云新材(002297.SZ)、比亚迪(1211.HK)(002594.SZ)等.

新大新材因筹划重大资产重组事宜,自9月6日起停牌,之前收报5.94元;江西赛维LDK周三收涨1.7%,报0.892美元.(完)