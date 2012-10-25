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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:19 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息10月25日II

**第一财经日报**

--消息人士称,对中国长城资产管理公司而言,工商银行资产包等政策性资产处置即将收尾.今年年底之前,长城资产将上报公司的股改方案.若股改方案获批,长城资产将有望在明年启动股改.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕; 审校 黄凯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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