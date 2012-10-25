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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 09:27 BJT

〔台湾股市〕开高0.2%,晶片制造类股下滑

路透台北10月25日电---台湾股市周四开高0.2%,从四日连跌中反弹,追随其他亚股的涨势.半导体类股.TSII为少有的下跌板块,台积电(2330.TW)(TSM.N)将在市场收盘后公布第三季业绩.

加权股价指数.TWII开高14.62点,报7,329.50点,连跌四日之后暂歇.

电子类指数.TELI和金融保险类指数.TFNI均上涨0.4%.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股卖超35.59亿台币,已连续第十天卖超,合计卖超金额达413.03亿;上日修正后卖超23.76亿.[ID:nST0568013](完)

--编译 王翔琼;审校 艾茂林

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