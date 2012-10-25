主要国家经济指标预测--10月26日****

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透10月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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10月25日(四)
2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.3%
全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.4%
东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.5% -0.4%
东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7%
10月26日(五)
0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 -- 17.0%
企业自身信心指数 -- 29.3%
0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9
0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.4% +1.3%
(较上年同期) +2.9% +3.2%
0645 法国消费者信心 10月 84 85
0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.63 1.67
0800 意大利企业信心 10月 88.7 88.3
1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%
最终销售 +1.5% +1.7%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%
1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1
现况指数 89.0 88.6
预期指数 79.8 79.5
1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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10月24日(三)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,746 --
外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,952 --
10月25日(四)
0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.7% +3.0%
民间贷款 -0.8% -0.6%
M3三个月移动平均 +3.0% --
0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 +0.1% --
(较上年同期) +1.4% --
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +1.0% +0.6%
(较上年同期) 持平 -0.5%
0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 持平 --
未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -1.0% --
1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +9.9% +7.1%
扣除运输的耐久财订单 +2.0% +0.8%
扣除国防的耐久财订单 +9.1% --
扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +0.7%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 36.9 37
初请失业金人数四周均值(万人) 36.8 --
续请失业金人数(万人) 10月13日当周 325.4 325.5
1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 0.0 --
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +0.3% +2.1%
1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 负4 --
2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 9月 逆差7.91 逆差8.25
(年度) 逆差8.9 逆差9
进口(亿新西兰元) 9月 41.0 41.7
出口(亿新西兰元) 33.1 33.4
2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.6% +1.9% (完)
--整理 石冠兰/肖群英; 审校 戴素萍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。