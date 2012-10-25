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亚洲 | 2012年 10月 26日 星期五 07:28 BJT

****主要国家经济指标预测--10月26日****

路透10月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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10月25日(四)

2330 日本全国核心CPI(较上年同期) 9月 -0.2% -0.3%

全国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) -- -0.4%

东京地区核心CPI(较上年同期) 10月 -0.5% -0.4%

东京地区CPI(较上年同期) -- -0.7%

10月26日(五)

0000 新西兰NBNZ企业经济信心指数 10月 -- 17.0%

企业自身信心指数 -- 29.3%

0600 德国GfK消费者信心指数 11月 5.9 5.9

0600 德国进口物价(较前月) 9月 +0.4% +1.3%

(较上年同期) +2.9% +3.2%

0645 法国消费者信心 10月 84 85

0700 瑞士KOF领先指标 10月 1.63 1.67

0800 意大利企业信心 10月 88.7 88.3

1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季初值 +1.9% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.0% +1.5%

最终销售 +1.5% +1.7%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.7% +0.7%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.7%

1355 路透/密西根大学美国消费者信心指数 10月终值 83.0 83.1

现况指数 89.0 88.6

预期指数 79.8 79.5

1430 美国ECRI一周领先指标 10月19日当周 -- 126.7

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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10月24日(三)

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 买超4,746 --

外资投资日本股市(亿日圆) 买超1,952 --

10月25日(四)

0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 9月 +2.7% +3.0%

民间贷款 -0.8% -0.6%

M3三个月移动平均 +3.0% --

0800 意大利薪资指数(较前月) 9月 +0.1% --

(较上年同期) +1.4% --

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +1.0% +0.6%

(较上年同期) 持平 -0.5%

0900 意大利经季节调整的零售销售(较前月) 8月 持平 --

未经季节调整的零售销售(较上年同期) 8月 -1.0% --

1230 美国耐久财(耐用品)订单 9月 +9.9% +7.1%

扣除运输的耐久财订单 +2.0% +0.8%

扣除国防的耐久财订单 +9.1% --

扣除飞机的非国防资本财订单 持平 +0.7%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月20日当周 36.9 37

初请失业金人数四周均值(万人) 36.8 --

续请失业金人数(万人) 10月13日当周 325.4 325.5

1230 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 9月 0.0 --

1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 9月 +0.3% +2.1%

1500 美国堪萨斯城联储制造业综合指数 10月 负4 --

2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(月度) 9月 逆差7.91 逆差8.25

(年度) 逆差8.9 逆差9

进口(亿新西兰元) 9月 41.0 41.7

出口(亿新西兰元) 33.1 33.4

2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% +0.1%

(较上年同期) +1.6% +1.9% (完)

--整理 石冠兰/肖群英; 审校 戴素萍

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