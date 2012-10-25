〔澳新汇市〕新西兰元延续央行总裁言论引发的涨幅,亦带动澳元走高

路透悉尼/惠灵顿10月25日电---新西兰元周四全线走高,因新西兰新任央行总裁的通胀言论比市场预期的强硬,令投资者削减对新西兰降息的预期.澳元亦受到拉抬上涨. 新西兰元兑美元NZD=D4跳涨至0.8224美元,此前新西兰央行总裁惠勒表示,目前维持指标利率不变是合宜的,通胀率预计会回到央行目标区间中段水平. 周四新西兰央行维持指标利率在2.5%不变,一如预期.