〔全球经济〕PIMCO执行长预计欧洲央行与美联储将有更多刺激举措

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透纽约10月24日电---太平洋投资管理公司(PIMCO)执行长兼共同投资长埃里安周三称,欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)很可能进一步出台措施刺激经济.
埃里安在经济学人杂志主办的会议上称,这两大央行会"竭尽全力",因为他们都在为欧美政府解决问题争取时间.
埃里安称,预计美国政界达成"微小妥协",避免年底跌落"财政悬崖"的可能性有60-70%.其并称,欧债危机不太可能连累美国公债市场.
谈到欧美央行实施的非常规宽松政策时,他表示,欧洲央行总裁德拉吉和美联储主席贝南克都知道,大规模资产购买计划在带来任何好处的同时都伴随着风险.
埃里安称:"两央行的领导人都下定了决心,在收回已有措施前还可能采取更多措施,这一点完全不用怀疑."
"他们很有可能被迫使采取更多行动,"其并称,单靠这两家央行不能让欧美经济回到正轨.
"现在的情况是,央行在力图争取时间,同时也像贝南克说的那样,认识到收益伴随着成本与风险."
他表示,PIMCO预计未来12个月美国经济将增长约1.5%-2%;欧洲将萎缩1.0%-1.5%,欧洲各国间差异会很大;中国料将增长6.5%-7%.
大规模货币刺激政策使美国公债收益率(殖利率)降到纪录低点附近,令投资者担心这种趋势将急剧反转,导致公债价格下跌.
埃里安称,这种情况可能发生,但机率极低."一段时间内我们仍可能看到利率在区间波动."(完)
--编译 程琳;审校 艾茂林
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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