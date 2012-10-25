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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 10:08 BJT

〔标题新闻〕德国拟年底前分两步买入EADS股份,使国有银行KfW的持股比例升至13%--文件

注:EADS为空客母公司欧洲宇航防务集团的英文缩写.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8LO7FG]

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