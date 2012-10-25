美国大选临近,误导和施压手段登场

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿10月24日电---在美国佛罗里达、维吉尼亚(弗吉尼亚)和印第安纳州，很多选民收到误导电话称，无需在大选日那天亲自去投票，可通过电话投票。
在俄亥俄州和威斯康辛州，低收入和少数族群聚集区中的广告牌上画着入狱的囚犯，警告选民如果欺诈便是刑事犯罪。选举权利机构称此举旨在威吓少数族群选民。
很多美国雇主正敦促其员工给罗姆尼投票，其中包括知名富豪大卫和查尔斯-科赫( David and Charles Koch)兄弟。
在距离美国大选还有两周之际，误导、恐吓或向选民施压成为政治格局中日益突出的一部分。此次大选或许也将成为美国历史上比拼最接近的一次总统大选。分析人士称，通常会在大选前几天出现的策略现在已然显现。
律师为民权委员会(Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law)的Eric Marshall表示：“我们发现，旨在阻拦有资格选民投票的欺诈和恐吓行为有抬头趋势。”该委员会旗下拥有一家联合会，通过热线电话收集选民恐吓举报信息。
民主党人对类似这种策略更为怨声载道。他们指出与茶党运动有关的团体正在培训成千上万人，计划在11月6日大选那天监控选举站，防止选举欺骗。但这项具有争议的计划被指责为拖延或阻止选民投票。
但共和党人也有怨言，现在共和党的焦点主要放在动摇不定的八个州上，而后者很可能将决定奥巴马和罗姆尼的竞选结果。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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