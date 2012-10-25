〔中国债市〕六月期国库现金定存利率上行,因机构加大筹措跨年资金力度(更新版)

(新增交易员评论)

* 六个月期国库现金定存利率4.50%,较上次走高

* 进入四季度,机构加大筹措跨年资金力度

* 跨明年春节亦令需求显旺

路透上海10月25日电---中国财政部周四招标的六个月期国库现金定存利率为4.50%,较上次同期限品种的中标水平走高.进入四季度后,为应对年底年底存贷比指标考核的要求,部分机构未雨绸缪,开始加大筹措跨年资金的力度,由此增加了对现金定存的需求.

"(本期现金定存)不仅是跨年,而且还跨(明年)春节,"华东一银行交易员指出.

上海一银行交易员则指出,因月末因素,本周资金面有小幅收紧趋势,这也令市场预期未来流动性仍会时有波动,从而促使机构储备更多弹药以备不时之需,推高了本期现金定存的利率.

央行网站公告显示,财政部与央行今日进行的六个月期中央国库现金管理商业银行定期存款招标,中标利率为4.50%,高于此前于9月下旬招标的同期限品种4.32%的利率水平.

本次现金定存中标利率与同期限的Shibor的利差逾40个基点(bp),明显高于此前几期水平.上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHIBOR六月期品种最新报4.0862%.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第12期,计划操作量500亿元,起息日10月25日,到期日为2013年4月25日.

今年以来,财政部共进行了12期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%

12期 500 六个月 10月25日 2013年4月25日 4.50%

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5,900

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)