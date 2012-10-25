〔电子产业〕美国ITC法官初步裁决三星电子侵犯苹果四项专利

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透华盛顿10月24日电---美国国际贸易委员会(ITC)一名法官周三在初步裁决中称,全球最大智能手机生产商--韩国三星电子(005930.KS)侵犯了苹果有关智能手机和平板电脑制造的专利.
苹果(AAPL.O)在2011年中提交诉状,控告三星电子Captivate、Transform和Fascinate智能手机,以及Galaxy平板电脑侵犯了苹果的专利.
法官Thomas Pender称,三星侵犯了苹果四项专利,但对于诉状中列出的另外两项专利并不构成侵权.苹果最初在诉状中列出了七项专利,但后来删除了一项.
ITC将在2月决定是支持还是驳回上述裁决.
三星被判侵权的专利中,有一项可帮助触屏理解使用者意图,例如向上或向下浏览网页,或者在应用间切换;还有一项专利可令移动设备在显示一个图像时,还可显示叠加在其上的另外一个半透明图像.(完)
--编译 徐文焰;审校 隋芬
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。