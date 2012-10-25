《中国债券市场每日交易备忘》--10月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国财政部500亿元人民币六个月期国库现金定期存款9:00-9:30招标,中标利率4.50% 上汽通用汽车金融20亿元汽车抵押贷款证券(ABS)簿记建档,中信证券主承 山东钢铁集团60亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),中行和民生银行主承 山东海化集团6.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),农业银行主承 山东钢铁集团18亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AAA),兴业银行主承 瓮福集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),工行和建行主承 广西农垦集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 南车集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA),民生银行和北京银行主承 云南机场集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承 广西北部湾投资集团5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交行和工行主承 湖州交通投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),平安银行主承 福建高速50亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行和中行主承 中国石化( 0386.HK )60028.SS50亿元三个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),工行和农行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 中石油集团200亿元九个月期超短期融资券011201003,票面利率3.98% 平高电气( 600312.SS )5亿元一年期短融041265007,票面利率5.03% 中国联通150亿元一年期短融041261033,票面利率4.20% 中国新兴(集团)总公司10亿元一年期短融041269030,票面利率4.71% 天能电池集团4亿元一年期短融041264031,票面利率6.55% 成都公共交通集团2.5亿元一年期短融041272006,票面利率5.03% 润华集团5亿元一年期短融041260070,票面利率5.90% 南玻集团( 000012.SZ )( 200012.SZ )7亿元一年期短融041254052,票面利率4.71% 国电集团82亿元一年期短融041259058,票面利率4.35% 浙江省建设投资集团4亿元一年期短融041259056,票面利率5.22% 湖北省联合发展投资集团7亿元五年期中票1282419,票面利率5.70% 神华集团50亿元五年期中票1282416,票面利率4.61% 无锡新区经济发展集团总公司11亿元五年期中票1282418,票面利率6.10% 嘉兴市城市投资发展集团4.7亿元五年期中票1282417,票面利率6.10% 黑龙江省高速公路集团15亿元五年期中票1282415,票面利率6.50% ============================================================================== 三、缴款: 进出口银行200亿元七年期续发固息债110315,发行价103.06元 张家界经济发展投资集团8亿元七年期固息债1280331,票面利率7.40% 七台河城市建设10亿元七年期固息债1280332,票面利率7.30% 海亮集团6亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280334,票面利率6.50% 海亮集团4亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280335,票面利率6.75% 靖江市滨江新城投资8亿元六年期固息债1280349,票面利率6.80% 寿光金财公有资产经营公司12亿元七年期固息债1280353,票面利率6.70% 中国五矿集团20亿元六年期超短融 马钢股份( 600808.SS )( 0323.HK )35亿元一年期短融 中国联通80亿元一年期短融 沃尔核材( 002130.SZ )1.9亿元一年期短融 顺鑫农业( 000860.SZ )4亿元一年期短融 农产品( 000061.SZ )5亿元一年期短融 雏鹰农牧( 002477.SZ )2亿元一年期短融 大亚科技( 000910.SZ )3.7亿元一年期短融 上海城建集团15亿元三年期中票 南方电网50亿元五年期中票 苏州工业园区国有资产控股发展 中国水务投资4亿元五年期中票 湖南高速总公司40亿元五年期中票 重庆轻纺控股集团6亿元五年期中票 上海宝山中小企业2.2亿元三年期集合票据 ============================================================================== 四、还本付息: 北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(七天回购利率基准)068019付息,基本利差1.35% 国家开发银行300亿元10年期投资人选择权(5+5)浮息(一年期定存基准)金融债070221付息,基本利差0.35% 新疆天业集团12亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1080133付息,票面利率4.97% 广东广晟资产公司12亿元七年期固息债1080134付息,票面利率5.28% 华新水泥6亿元五年期浮息(一年期定存基准)中票1082190付息,基本利差2.30% 进出口银行150亿元三年期固息债110317付息,票面利率4.04% 江汉水利水电公司3亿元五年期中票1182286付息,票面利率7.25% 财政部代发179亿元五年期固息地方债119108付息,票面利率3.70% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --新华社周三稍晚报导引述国家发改委国民经济综合司有关负责人的话称,中国经济运行 逐步趋稳并继续出现一些积极变化,有信心通过各方面的工作实现全年的经济社会发展预期 目标.未来将坚持扩大内需特别是消费需求,更加注重发展实体经济等.[ID:nSB2066435] --一个月来中国股市唯一在发新股--浙江世宝( 1057.HK )周四公布其A股首次公开发行(IPO) 细节,募资规模较公司原本计划缩水逾九成,至少是2009年6月国内恢复新股发行以来单个IPO 募资额新低纪录.[ID:nSB2066537] 国家统计局10/27公布1-9月规模以上工业企业利润 (1-8月-3.1%) ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 康熙泽/边竞; 审校 李宏薇