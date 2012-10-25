〔全球经济〕巴菲特称全球经济放缓,希望进行更多扩张性并购(更新版)

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(新增细节)
* 巴菲特称他"渴望"更多并购
* 称亚洲下滑比欧洲快
* 赞成贝南克再任一届美联储主席
路透10月24日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特(Warren Buffett)周三表示,有明确迹象显示全球经济正在放缓,不过美国经济是在"缓慢前行",而其他地区则是下滑.
然而巴菲特表示,尽管经济疲软,他仍"渴望"再次进行一次大型收购,并表示今年有两笔价值各约200亿美元的交易失败.
巴菲特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,亚洲经济下降幅度超过欧洲,不过亚洲经济从较高基础上的下滑.
他并称,最近伯克希尔哈撒韦的美国房屋相关业务正呈现双位数增长.
巴菲特仍认为,若房地产市场不好转,经济就不会真正开始扭转,他在周三指出房地产已明显开始有起色.
伯克希尔哈撒韦对房屋建设有大量曝险,其拥有一家砖厂,一家地毯厂,一家房屋中介,以及最大的活动房建筑商.
不过即便其现有投资企业在增长,伯克希尔哈撒韦仍在一直寻求扩张性并购.
巴菲特对CNBC称,"我渴望"把伯克希尔哈撒韦400亿美元的部分现金花在一项交易上.他在伯克希尔哈撒韦5月年会上称,最近有一笔200亿美元的交易失败,周三他承认另一笔也归于破产.
他没有透露涉及企业的类型.
巴菲特还表示,对经济最好的事情,莫过于美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克连任第三届.
总统选举难分伯仲,外界最近有猜测,认为若罗姆尼(Mitt Romney)当选,将在贝南克2014年任期满后寻找新的美联储主席.巴菲特对此不赞同.
"我还会投票赞成贝南克,我会发动我的孩子和其他所有人为他投票."(完)
--编译 王丽鑫;审校 石冠兰
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。