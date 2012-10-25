〔全球经济〕巴菲特称全球经济放缓,希望进行更多扩张性并购(更新版)

(新增细节)

* 巴菲特称他"渴望"更多并购

* 称亚洲下滑比欧洲快

* 赞成贝南克再任一届美联储主席

路透10月24日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特(Warren Buffett)周三表示,有明确迹象显示全球经济正在放缓,不过美国经济是在"缓慢前行",而其他地区则是下滑.

然而巴菲特表示,尽管经济疲软,他仍"渴望"再次进行一次大型收购,并表示今年有两笔价值各约200亿美元的交易失败.

巴菲特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)专访时表示,亚洲经济下降幅度超过欧洲,不过亚洲经济从较高基础上的下滑.

他并称,最近伯克希尔哈撒韦的美国房屋相关业务正呈现双位数增长.

巴菲特仍认为,若房地产市场不好转,经济就不会真正开始扭转,他在周三指出房地产已明显开始有起色.

伯克希尔哈撒韦对房屋建设有大量曝险,其拥有一家砖厂,一家地毯厂,一家房屋中介,以及最大的活动房建筑商.

不过即便其现有投资企业在增长,伯克希尔哈撒韦仍在一直寻求扩张性并购.

巴菲特对CNBC称,"我渴望"把伯克希尔哈撒韦400亿美元的部分现金花在一项交易上.他在伯克希尔哈撒韦5月年会上称,最近有一笔200亿美元的交易失败,周三他承认另一笔也归于破产.

他没有透露涉及企业的类型.

巴菲特还表示,对经济最好的事情,莫过于美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克连任第三届.

总统选举难分伯仲,外界最近有猜测,认为若罗姆尼(Mitt Romney)当选,将在贝南克2014年任期满后寻找新的美联储主席.巴菲特对此不赞同.

"我还会投票赞成贝南克,我会发动我的孩子和其他所有人为他投票."(完)