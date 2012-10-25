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市场报道 | 2012年 10月 25日 星期四 10:08 BJT

《汇市简讯》日圆交叉盘升高,美元/日圆再度接近80.00

0145GMT * 日圆交叉盘买方资金流引领汇价全线走高 * 澳元/日圆及新西兰元/日圆买需尤为旺盛,欧元/日圆表现亦可圈可点 * 美元/日圆再度接近80.00,上方有供盘,但80.10上方有停止单 * 美元/日圆若升穿80.10,将上探80.50区域 * 澳元/日圆有望突破9月中期形成的三重顶83.00,83.10上方挂有停止单 * 新西兰元/日圆上冲,若突破9月19日高位65.69,有望上探66.00以上.(完) --编译 石冠兰;审校 隋芬

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