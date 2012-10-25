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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 10:02 BJT

〔金属期市〕期铜反弹中止四日连跌走势,受助于中美数据及美联储决定

路透上海10月25日电---期铜周四上扬,中止四日连跌走势,受助于美国和中国制造业数据令人鼓舞,且此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定维持当前刺激政策不变.

0105GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3攀涨1.1%,至每吨7,899美元.之前四个交易日累计下跌近5%.

上海期交所主力1月期铜合约SCFcv1升0.1%至每吨57,580元人民币(9,200美元),同样在连跌四日后走高.

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