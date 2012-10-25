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货币新闻 | 2012年 10月 25日 星期四 10:27 BJT

〔韩国金融〕韩国暂不会采取新措施管控资本流动--企划财政部长官

路透首尔10月25日电---韩国企划财政部长官朴宰完周四称,即便韩元升值,韩国也暂未打算采取新举措或强化现有措施来抑制快速的跨境资本流动.

"资本市场仍然不稳,因此不存在很快采取额外措施的可能性."朴宰完在一次新闻简布会上告诉记者.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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