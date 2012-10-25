〔韩国金融〕韩国暂不会采取新措施管控资本流动--企划财政部长官

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透首尔10月25日电---韩国企划财政部长官朴宰完周四称,即便韩元升值,韩国也暂未打算采取新举措或强化现有措施来抑制快速的跨境资本流动.
"资本市场仍然不稳,因此不存在很快采取额外措施的可能性."朴宰完在一次新闻简布会上告诉记者.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。