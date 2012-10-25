《亚洲企业焦点》东南亚企业为低迷的全球企业财报季带来一丝光明

美国个股：波音接受1,880名工会员工自愿裁员
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
* 中国、台湾和澳洲企业获利黯淡
* 分析师看好印尼、菲律宾和泰国--Starmine
* 民间消费、政府支出推动经济成长
路透新加坡10月25日电---在全球企业获利黯淡的时候,东南亚正成为一个亮点.该地区飞快成长的经济中,6亿人口支出的意愿和能力越来越高,推动了当地企业获利的强劲增长.
摩根士丹利本月公布的报告称,东南亚企业平均季度获利料将较上年同期增加16.2%.
相比之下,中国和澳洲等其他亚太地区的企业获利就显得低迷.澳洲一向极其依赖的主要经济体,例如中国,购买力就正趋疲软.
"东南亚经济成长料将受国内消费的支撑而更加稳健,这是政府财政支出、民间投资及薪资上涨刺激下的结果.这种趋势在泰国、印尼、马来西亚和菲律宾非常明显,"宏力资产管理亚洲股票主管Ronald Chan说.
"这种内需的题材在本质上是结构性的,而且还没有结束."
摩根士丹利的报告指出,印尼最大的天然气分销商Perusahaan Gas Negara (PGAS.JK)、泰国最大的能源企业PTT Pcl (PTT.BK)和菲律宾企业集团San. Miguel(SMC.PS)等企业的业绩强劲.
这些企业喜人的获利,迥异于一度深受新兴市场投资者青睐的中国题材.
上周,中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)预告第三季将出现亏损,可能抹去今年稍早时的获利.中国人寿(2628.HK)同样发出获利预警.
汤森路透I/B/E/S数据显示,自2011年6月以来,分析师每个月都调降MSCI明晟中国指数成分股企业的业绩预估.在企业上半财年表现糟糕之后,分析师在9月做出的修订程度是两年半来最严重的一次.
在经历了数年急速的经济成长后,那些曾受惠于中国需求的出口导向型经济体,现在正经受着中国方面订单减少的苦楚.
"我们看到香港、台湾和澳洲一些企业的财报很糟糕.这清晰反映出他们与中国或发达市场的相关性,"花旗私人银行亚太地区首席投资策略师John Woods说.
<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
欲浏览汤森路透/欧洲工商管理学院(INSEAD)亚洲企业景气调查,请点选:(r.reuters.com/byh72t)
欲浏览亚洲股市表现图表,请点选:(link.reuters.com/fyj53t)
欲浏览亚洲股票估值图表,请点选:(link.reuters.com/zuj53t)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
**东南亚表现抢眼**
在StarMine衡量分析师信心变化的Analyst Revision Score名单中,印尼、菲律宾和泰国的企业名列前茅,而澳洲、中国、韩国及台湾的企业表现不佳.
投资者已经注意到了这种情况.
中国经济已经连续第七个季度放缓,其股市在亚洲表现最差.相比之下,泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI的表现可圈可点.
来自汤森路透StarMine的数据显示,虽然分析师纷纷下调全年获利预估,但调降幅度最小的是东南亚的公司,部分因为该地区民间消费强劲.
过去一个月,分析师将泰国企业获利预估仅下调0.2%,对菲律宾和马来西亚的企业获利预估分别下调0.3%和0.4%.
但分析师将澳洲企业获利预估下调2.9%,将台湾和韩国企业获利预估调降2.5%,对中国下调1.9%.
花旗的Woods表示,菲律宾、马来西亚、印尼等国,甚至印度的运营环境都更为有利.
印尼第三季外国直接投资达到创纪录的59亿美元,暗示尽管全球经济前景低迷,且对该国的腐败和公司治理方面存在担忧,这一东南亚最大经济体仍受到投资者追捧.
东南亚企业还在该地区内积极寻求并购目标,以促进成长.
由印尼Lippo Group支持并在新加坡上市的酒店和地产企业Overseas Union Enterprise Ltd(OUE)(OVES.SI)上周表示,可能对星狮集团(FRNM.SI)发起收购,与泰国第三大富豪苏旭明旗下企业提出的72亿美元收购要约进行竞争.(完)
--编译 梁睿雪/王兴亚;审校 李婷仪/李春喜/高琦
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
纽约--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。
* 美债收益率上扬提振美元 * 美联储主席叶伦、副主席费舍尔将在周五稍晚发言 * 澳元在隔夜下跌后疗伤止痛 路透东京3月3日 - 美元周五全面持稳，周线仍有线大涨，因外界益发预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最快在3月会议上升息，引发美债收益率走扬。 美元指数 下跌0.1%至102.140，但仍和上交易日创下的1月11日以来高位102.260相去不远。周线则上涨逾1%。 美元兑日圆 小跌至114.35日圆，但仍接近周四触及的2月15日以来最高点114.595。美元兑日圆本周累计上涨逾2%。 “有部分投资者此前没有针对本月加息的可能性布仓，随着其调整预期，美元受益，”大和证券驻东京的首席外汇策略师Mitsuo Imaizumi称。 纽约联邦储备银行总裁杜德利以及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯本周的发言鼓舞了美元多头，并促使更多投资者进一步押注美联储可能本月加息。 据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch数据，美国联邦基金利