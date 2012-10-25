《亚洲企业焦点》东南亚企业为低迷的全球企业财报季带来一丝光明

* 中国、台湾和澳洲企业获利黯淡

* 分析师看好印尼、菲律宾和泰国--Starmine

* 民间消费、政府支出推动经济成长

路透新加坡10月25日电---在全球企业获利黯淡的时候,东南亚正成为一个亮点.该地区飞快成长的经济中,6亿人口支出的意愿和能力越来越高,推动了当地企业获利的强劲增长.

摩根士丹利本月公布的报告称,东南亚企业平均季度获利料将较上年同期增加16.2%.

相比之下,中国和澳洲等其他亚太地区的企业获利就显得低迷.澳洲一向极其依赖的主要经济体,例如中国,购买力就正趋疲软.

"东南亚经济成长料将受国内消费的支撑而更加稳健,这是政府财政支出、民间投资及薪资上涨刺激下的结果.这种趋势在泰国、印尼、马来西亚和菲律宾非常明显,"宏力资产管理亚洲股票主管Ronald Chan说.

"这种内需的题材在本质上是结构性的,而且还没有结束."

摩根士丹利的报告指出,印尼最大的天然气分销商Perusahaan Gas Negara (PGAS.JK)、泰国最大的能源企业PTT Pcl (PTT.BK)和菲律宾企业集团San. Miguel(SMC.PS)等企业的业绩强劲.

这些企业喜人的获利,迥异于一度深受新兴市场投资者青睐的中国题材.

上周,中国电信设备制造商中兴通讯(0763.HK)预告第三季将出现亏损,可能抹去今年稍早时的获利.中国人寿(2628.HK)同样发出获利预警.

汤森路透I/B/E/S数据显示,自2011年6月以来,分析师每个月都调降MSCI明晟中国指数成分股企业的业绩预估.在企业上半财年表现糟糕之后,分析师在9月做出的修订程度是两年半来最严重的一次.

在经历了数年急速的经济成长后,那些曾受惠于中国需求的出口导向型经济体,现在正经受着中国方面订单减少的苦楚.

"我们看到香港、台湾和澳洲一些企业的财报很糟糕.这清晰反映出他们与中国或发达市场的相关性,"花旗私人银行亚太地区首席投资策略师John Woods说.

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**东南亚表现抢眼**

在StarMine衡量分析师信心变化的Analyst Revision Score名单中,印尼、菲律宾和泰国的企业名列前茅,而澳洲、中国、韩国及台湾的企业表现不佳.

投资者已经注意到了这种情况.

中国经济已经连续第七个季度放缓,其股市在亚洲表现最差.相比之下,泰国股市.SETI和菲律宾股市.PSI的表现可圈可点.

来自汤森路透StarMine的数据显示,虽然分析师纷纷下调全年获利预估,但调降幅度最小的是东南亚的公司,部分因为该地区民间消费强劲.

过去一个月,分析师将泰国企业获利预估仅下调0.2%,对菲律宾和马来西亚的企业获利预估分别下调0.3%和0.4%.

但分析师将澳洲企业获利预估下调2.9%,将台湾和韩国企业获利预估调降2.5%,对中国下调1.9%.

花旗的Woods表示,菲律宾、马来西亚、印尼等国,甚至印度的运营环境都更为有利.

印尼第三季外国直接投资达到创纪录的59亿美元,暗示尽管全球经济前景低迷,且对该国的腐败和公司治理方面存在担忧,这一东南亚最大经济体仍受到投资者追捧.

东南亚企业还在该地区内积极寻求并购目标,以促进成长.

由印尼Lippo Group支持并在新加坡上市的酒店和地产企业Overseas Union Enterprise Ltd(OUE)(OVES.SI)上周表示,可能对星狮集团(FRNM.SI)发起收购,与泰国第三大富豪苏旭明旗下企业提出的72亿美元收购要约进行竞争.(完)