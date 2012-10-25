〔东京美债〕公债在亚洲时段企稳,因美联储维持谨慎观点

路透东京10月25日电---美国公债周四继上日微幅下滑后在亚洲时段企稳,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定维持当前刺激政策不变.

尽管美联储一如预期公布不继续推出更多宽松举措决议后,出现一些获利了结操作,但市场或受到美联储重申将零利率政策延续至2015年中期的支撑,市场人士称.