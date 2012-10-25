《汇市简讯》1.2573为澳元/新西兰元的首道支撑位,卖盘主导走势

0203GMT * 新西兰央行表态强硬,引发澳元/新西兰元的稳定卖盘 * 若跌穿10日移动均线切入位1.2615,将是一个偏空的信号 * 10月升势38.2%回档位1.2573,以及新西兰央行表态前所及高位1.2690,构成支撑位和阻力位 * 若跌穿支撑位1.2573,就下看10月升势61.8%的回档位1.2500 * 技术图表(link.reuters.com/qav53t).(完) --编译 兰秀娟;审校 隋芬 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=