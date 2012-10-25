〔美国个股〕技术分析显示苹果股价前景黯淡

路透纽约10月24日电---苹果(AAPL.O)似乎依然是形形色色喜爱时髦的消费者的首选.

但交易员开始对这样的大肆宣传产生怀疑,而且在周四公布财报前,苹果股票技术面也显示情况不妙.

不看销售、品牌认知度、获利或其它任何基本面信息,单看技术分析,苹果股价是看跌的.技术图表显示,近期走软的苹果股票还可能进一步下跌,做空意愿达到两年高位.

这对苹果,甚至可能对整个市场都不是好消息.

至少短期内,大盘在跟随苹果走势而动.苹果与标准普尔500指数的20日关联度曾在1月达到年内高位0.98,目前也接近0.8.此前四年,负相关的日子屈指可数.

"(苹果)大涨的时候,它的规模帮助推动标普指数明显上涨,现在它又成了市场的阻力."投资公司LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称.

苹果股价年内涨逾50%,但仍较一个月前触及的收盘高位702.10美元低逾10%.部分技术指标暗示,该股还将进一步下跌.

上次苹果收于14日移动均线上方是一个月前,现在50日均线正向下走,暗示短期与中期趋势均为负面.50日动能指标处于6月以来最低.

上周,周线乖离率移动平均值(MACD)发出看跌信号.

"苹果近期卖超,但单纯看技术面的话,整体情况不好."Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick称,"我建议,如果你在做多,最好保持非常小心."

相关图表请看(link.reuters.com/qet53t)

做空该股的兴趣达到2010年2月来最高.为做空苹果而借入的股票数量略高于1,600万股,仍低于该股一天的成交量,但空仓增多确实是另一个预警信号.

当然也有几个技术指标带来一线希望.

该股近期超卖.14日相对强弱指标(RSI)在40左右,暗示或许该股下跌过度.

今年以来该指标最低是在5月中旬,比30略高一些,当时正是一波涨势的开始,上涨近35%至700美元上方的纪录高位.

此外,该股目前正在关键支撑位附近,这可能意味着下档受限,或许是买入良机.

"我认为底部可能在580-592美元之间,"Delta

Global Asset Management首席技术策略师Bruce Zaro称."它正接近交投区间的底部."他认为这在财报公布前是看涨信号.(完)