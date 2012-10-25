污染对发展中国家的危害近乎疟疾或结核病---研究

美国个股：波音接受1,880名工会员工自愿裁员
路透西雅图3月2日 - 周四有几个工会表示，波音(Boeing)已接受西雅图地区1,880名工会机械师和工程师的自愿裁员。这是波音通过减员等办法来降低成本的措施之一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约10月23日电---环境保护组织周二发布的一份报告称，工厂、矿井排放出的污染物正威胁着全世界1.25亿人的健康，在发展中国家造成的危险程度不亚于疟疾或是结核病。
瑞士绿十字(Green Cross Switzerland)与纽约非政府环保机构布莱克史密斯研究所(Blacksmith Group)联合发布了这份名为“2012世界最严重污染问题”的报告。
研究者们称，该报告是在全球范围内首次尝试对世界上因污染所致患病和死亡人数作出估计。报告称相当多的人由于在制革厂、回收站、化工厂、矿井以及其他有毒工厂工作、或居住在其附近而患病或死亡。
瑞士绿十字的研究员鲁宾逊（Stephan Robinson）称，“很多的时间和资源都被投入到像结核病、疟疾这样的疾病治疗上，这是明智的。但无论是国际组织还是当地政府，对疾病的重视远远超过对有毒有害物质污染的重视，而污染正是导致疾病的一大原因。”
研究者们调查了49个中低收入国家的超过2,900个仍在使用或是已经关闭的工厂，并估算了铅、水银、或铬等污染物对工人及附近居民健康的影响。
这些环保机构承认报告中的数字可能不够确凿，但认为这些数字表明污染问题的严重性。研究者们并称这些数据可能低估了实际情况。（完）
编译：辛毅 发稿：王凤昌
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