英国博彩业者赌奥巴马将赢得连任

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月24日电---英国博彩业者认为，美国总统奥巴马将在下月的总统大选中赢得连任。
民调显示，奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼的支持率不相上下，但赌注显示，下注者们押注现任总统奥巴马将胜出。
英国博彩公司立博集团(Ladbrokes)LAD.L首席执行官Richard Glynn对路透表示：“这是非常刺激的下注。市场和民意专家在比赛谁的准确率更高。”
现在距美国大选还有大约两周，奥巴马在立博的赔率是2/5，这意味着下注者必须下注5英镑(17.6美元)才能赢得2英镑，而下注罗姆尼的回报率更高，赔率为15/8，这样下注者的回报几乎是他们赌注的两倍。
在线博彩公司必发(Betfair)(BETF.L)认为奥巴马的胜算机率为66%，罗姆尼为34%。
该公司称，其下注对大选结果的预测比某些民调更为可信。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
路透伦敦3月3日 - 银行家指出，英国规模较小的企业正囤聚现金并削减投资，显示在政府起程走在退出欧盟的不确定道路之际，企业信心开始不稳定。
路透3月3日 - 金价周五持坚，上日曾下跌逾1%；但由于市场预期美 国联邦储备理事会(美联储/FED)3月升息，金价料将在五周内首次出现周 线下跌，并录得去年12月以来最低价位。 0048 GMT，现货金 几无变动，每盎司报1,234美元。周四金价 录得去年12月15日以来最差单日表现，下跌逾1%，触及1,230.58美元的一 周多低位。 美国期金 上涨0.2%，报1,234.90美元。