罗姆尼在最新民调中略微领先奥巴马

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日电---路透/益普索周三发布的每日跟踪民调显示，美国共和党总统候选人罗姆尼目前支持率较现任总统奥巴马领先1个百分点，双方难见高下。
最新民调结果显示，罗姆尼以47%的支持率领先于奥巴马的46%，逆转周二民调结果，但如此小的差距从统计角度看意义不大。
罗姆尼在独立选民中的优势较大，这个群体对选举结果非常关键。有37%的独立选民称，如果现在就举行大选，他们将投票给罗姆尼，31%的人表示会选择奥巴马。
受访登记选民中，有17%的登记选民称已投票，其中奥巴马支持率为53%，罗姆尼的支持率则仅为42%。
同很多其他民调一样，路透/益普索滚动民调显示，自两位候选人10月3日首场辩论以来，双方就基本上势均力敌。两人本周一进行了第三场也是最后一场辩论，多数受访者称这场辩论未改变他们对两位候选人的看法。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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