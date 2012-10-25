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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 11:05 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆寻求测试83.00附近的三重顶

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* 澳元/日圆反弹至82.94,周二低见81.65,昨日亚洲盘低点在81.86

* 目前测试9月中高点83.08、82.95和82.90组成的三重顶

* 关注83.10上方的停止单,若升破则可能测试8月21日盘中高位83.57

* 缓步上升的200日均线切入位82.19为支撑位.(完)

--编译 丁琦;审校 戴素萍

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