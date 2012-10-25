美国防部长称不确定金正恩是否沿袭其父的危险模式

《汇市简讯》欧元/日圆重返云区下方但接近底部
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿10月24日电---美国国防部长帕内塔周三称，目前还不确定朝鲜新领导人金正恩是否沿袭其父的危险模式。
帕内塔在与韩国国防部长金宽镇（Kim Kwan-jin）在五角大楼召开新闻发布会时称，“我们仍不知道，他（金正恩）究竟是会沿着他父亲的轨迹，还是代表未来的不同领导模式。”
自上任以来，金正恩努力展现与其父不苟言笑不同的形象。他在公众场合面带微笑挥手致意，甚至还观看过有迪士尼经典形象的音乐会，有时候还带妻子一同出席活动，这对朝鲜领导人而言不同寻常。
金宽镇指出，金正恩正尝试推动经济改革，尽管他也承认不确定改革能否成功。
但在军事方面，金正恩看来沿袭了其父的先军政策。帕内塔指出，有证据显示朝鲜仍准备进行更多导弹和核试验，并在继续进行铀浓缩活动。
帕内塔和金宽镇提到了朝鲜4月以失败告终的远程火箭试射。
“由此可见，他们（朝鲜）继续以挑衅方式行事，危及我国、韩国和地区安全，”帕内塔说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
0111GMT * 欧元/日圆追随美元/日圆略见下跌，日线图上重回云区下方，云区底部在120.17 * 区间在120.08-22，有可能朝小时图上升中的云区靠近；小时图云区顶部位于119.95 * 但交投冷淡，市场对美元/日圆更有兴趣，而美元/日圆波动并不太大 * 欧元/日圆短线重要支撑位是上升中的100日移动均线，今日该均线位置在119.73 * 附近有一些期权到期，119.75-85有3.14亿欧元到期 (完) (编译 李婷仪 审校 张明钧)
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