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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 11:08 BJT

〔日本债市〕公债价格持稳,投资者等待央行会议及两年期标售

路透东京10月25日电---指标日本公债周四持稳,受有关日本央行下周将放松政策的预期支撑.

指标10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC持平于0.770%,10年期公债期货2JGBv1价格上涨0.02点,报144.10.

收益率曲线略微趋陡,因较长期券种走势继续落后.

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