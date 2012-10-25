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亚洲 | 2012年 10月 25日 星期四 11:42 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将发至多200亿元定存浮息债,三年和七年各半

路透上海10月25日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(30日)招标发行总量不超过200亿元人民币浮息金融债(一年期定期存款基准),三年和七年期品种各半.

刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第43期和第44期金融债.具体条款如下:

第43期 第44期

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招标量 不超过100亿元 不超过100亿元

期限/计息方式 三年/浮息 七年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 10月30日10:00-11:00 10月30日10:00-11:00

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 11月7日 11月7日

分销期 10月31日-11月7日 10月31日-11月7日

上市日 11月13日 11月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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